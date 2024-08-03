Sivas'ın 84 mineral içeren kaynak tuzu tescil yolunda

Tuzlada kil üzerine taş çakma ile yapılmış doğal havuzlarda üretim yaptıklarını kaydeden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:





"Tuzluluk 16 derece ile başlıyor, 25 dereceden sonra da tuz oluşmaya başlıyor. Tamamıyla doğal bir süreç geçiriyor. Sivas'ın birçok lezzetinde köftesinden etli ekmeğine, madımak yemeğinden dal turşusuna kadar her birinin içerisinde bu tuz var. Sivas'ın tuzunun olduğu yerde de her zaman lezzet var. Bunu diğer illerde yapılan Sivas Tanıtım Günleri'nde yabancılar da söylüyor. Sivas'ın tuzunun tadını biz hiçbir yörede bulamıyoruz."