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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2024 Cumartesi 14:45

Sivas'ın 84 mineral içeren kaynak tuzu tescil yolunda

Sivas Ticaret Borsası, kentte farklı tuzlalardan çıkarılan ve 84 minarel içeren kaynak tuzunun coğrafi işaret tescili için başvuru yaptı.