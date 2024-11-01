Sinop'ta toplanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor

Vatandaşların topladığı mantarları 50 ile 100 lira arasında değişen fiyatlardan satın aldıklarını vurgulayan Baş, "Aldığımız mantarları Muğla, Manisa, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere sevk ediyoruz. Üç dört kez el değiştirdiği için piyasada 100-250 lira arasında satılıyor. Halkımız da alıp mutfağında kullanıyor. Duruma göre günde 5-10 ton kanlıca mantarı ilçe dışına sevk ediliyor. Bu da aile ve ilçe ekonomisi için önemli bir katkıdır." ifadelerini kullandı.