Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,3229
  • 37,3289
  • 3037.16
  • 8882.7

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2024 Cuma 12:56

Sinop'ta toplanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından talep geliyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde vatandaşlar tarafından toplanan mantarlar, Türkiye'nin farklı kentlerinden alıcı buluyor.