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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi 13:40 |

Sakarya'da üretiliyor! 84 ülkeye gönderiliyor

Sakarya'nın yanı sıra 3 ülkede oto bakım ve temizlik ürünleri üreten firma, ürün yelpazesini genişleterek ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını da artırdı.

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