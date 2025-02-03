Sakarya'da üretiliyor! 84 ülkeye gönderiliyor

Bölgede öğrenciler için proje de geliştirdiklerini aktaran Koç, "Mülki amirlerimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MÜSİAD Sakarya Şubesi, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası ile sivil toplum kuruluşları işbirliğinde birlikte hareket etmekteyiz. Amacımız; zeki, pratik düşünebilen ve el becerisi olan evlatlarımızı, sanayileri ve işletmeleri gezdirerek kendisinin hangi meslek koluna daha yatkınsa oraya yönlendirmesini sağlamak ve en kısa zamanda iş hayatına tecrübeli ve yetenekli işçi olarak aktarabilmektedir." diye konuştu.