Sahte para nasıl anlaşılır? Bu detaya dikkat!

Mikro Yazı





Orijinal banknotların ön yüzündeki ay-yıldız motifinin içinde, kupür değerini "rakam" ve "TL" harfleri ile gösteren, kabartma baskı tekniğinin uygulandığı mikro yazılar vardır. Büyüteçle okunabilen bu yazılar, Merkez Bankasının bastığı gerçek paraların bir diğer göstergesidir.

Sahte banknotlarda ise bu mikro yazı alanları, büyüteç ile bakıldığı zaman deforme olduğu için okunamaz. Ancak bazı sahte versiyonlarda, uygulanan baskı tekniği nedeniyle mikro yazıların okunabilirliği artmıştır.