Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,8051
  • 36,8134
  • 2972.83

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2024 Pazartesi 14:57

Sahte para nasıl anlaşılır? Bu detaya dikkat!

Bir banknotun sahte olup olmadığını anlamak için, kâğıt paraların taşıdığı özellikleri bilmek ve buna göre karşılaştırma yapmak gereklidir. Merkez Bankasının bastığı orijinal banknotların başlıca özellikleri şu şekildedir

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.