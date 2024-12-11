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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 14:05

Rize'de çayın çöpü de değer kazandı! Sakın atmayın

Rize'de çay çöpünden üretilen mangal kömürü, pelet, çay sirkesi, metan gazı ve organik gübre sayesinde çayın yüzde 100'ü atıl olmaktan kurtulurken, Gürcistan ve Almanya'ya da mangal kömürü olarak ihraç ediliyor.

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