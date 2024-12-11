Rize'de çayın çöpü de değer kazandı! Sakın atmayın

''BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR''





Çay çöpünden arta kalan sıvı ile üretilen gübre noktasında akademik çalışmaların yürütüldüğünü belirten Başkan Rahmi Metin "Şu anda Almanya ve Gürcistan'dan talep geldiği için oralara gönderdik ama biz daha çok iç piyasada tüketmek istiyoruz. Türkiye'de 25-30 şehirden satışlarımız var mangal kömürü olarak ama asıl gelir inşallah önümüzdeki günlerde organik gübreyle elde edilecek. Şu anda 3-4 tane üniversite de gerekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Akademik çalışmalar yapılıyor. Çay dalından yapılan organik gübre diye literatüre girdi artık. Ondan sonra her ürüne ne kadar ne dozda verilecek diye bunların çalışması yapılıp organik gübremizi de sahaya süreceğiz" ifadelerini kullandı.