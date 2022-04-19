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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 15:39

Rize'de çay çöpleri mangal kömürü oluyor! Fabrika üretime başladı

Rize'nin başlıca geçim kaynağı olan çayın atıklarından mangal kömürü üretilmesi amacıyla kurulan fabrika faaliyete geçti.

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