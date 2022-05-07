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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 15:43

Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı

2 milyon 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapılan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i taşıyan uçakların 14 Mayıs'ta ilk inişi gerçekleştireceği havalimanında son hazırlıklar yapılıyor.

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