Resmen duyuruldu: 60 KPSS puanı yetiyor! Personel alımı yapılacak

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Özel sektörde çalışmak istemeyen binlerce vatandaş, KPSS sınavına girmeyi tercih ediyor. KPSS puanı açıklandığında ise, puanına bağlı olarak çeşitli kamu kurumlarının personel alımı ilanlarına başvuru yapıyor. Bunun yanı sıra düşük KPSS puanı ile personel alımı yapan kamu kurumları pek çok insanın ilgi odağı oluyor.

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Gazi Üniversitesi de KPSS puanı ve birtakım şartlara bağlı olarak sözleşmeli personel alımı yapılacağını resmen duyurdu. Ayrıca Gazi Üniversitesi tarafından açıklanan personel alımı ilanında, pozisyonlara bağlı olarak en az 60 ve 65 KPSS puanı isteniyor.

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GAZİ ÜNİVERSİTESİ KPSS İLE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI Gazi Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere toplam 19 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı resmen duyuruldu. Ayrıca Gazi Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanında, KPSS puanının yanı sıra farklı şartlar da aranıyor.



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