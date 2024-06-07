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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Haziran 2024 Cuma 01:12

Resmen duyuruldu: 60 KPSS puanı yetiyor! Personel alımı yapılacak

Çalışma hayatını özel sektörde devam ettiren ve yeni mezun olan binlerce vatandaş, çeşitli kamu kurumlarında çalışmak isteyebiliyor. Bu noktada bazı üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları KPSS puanı ve birtakım şartlara bağlı olarak personel alımı gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Gazi Üniversitesi de en az 60 ve 65 KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı yapılacağını resmen duyurdu. Detaylar haberimizde…

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