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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 11:33

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne kadar olacak? Ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 2022 yılında da devam edecek. Geçtiğimiz yıl zam alan bayram ikramiyelerinin bu bayram öncesi de zamlanması bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

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