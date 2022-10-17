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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 15:02

Piyasaya girerse otomobil fiyatları 150-160 bin TL'ye düşer

Kayseri'de yüzlerce araç yediemin otoparkında kaderine terk edilirken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar da otların arasında kayboldu. 15 yıldır otoparkta bekleyen araçların olduğunu ifade eden Otopark İşletmecisi Ethem Gülşan; araçların çürümeye yüz tutmadan ekonomiye kazandırılmasının sıfır ve ikinci el fiyatlarını da olumlu etkileyeceğini aktararak, iddialı ifadeler kullandı.

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