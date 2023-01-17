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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 16:59

'Petrol yok' diye kapatıp gitmişlerdi! Yeniden arama yapılacak

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 1948 yılında açılan, ancak sonrasında kapatılan petrol kuyuları için bölgede yeniden arama ve sondaj çalışmalarının başlaması adına ön hazırlıklar tamamlandı.

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