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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 11:30

Otomobili olan milyonlarca kişiye uyarı! Sakın ücret ödemeyin

TÜVTÜRK'ten milyonlarca araç sahibini ilgilendiren uyarı geldi. Araç muayeneleri için randevunun ücretsiz olduğunu anımsatan TÜVTÜRK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray Özcan, ' Randevu almak için hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir kuruluşa, internet sitesine, çağrı merkezine vatandaşlarımız ücret ödemesinler.' dedi.

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