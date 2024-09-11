Otomobil devi araçlarını geri çağıracak! 1,5 milyon otomobil etkilendi

Bu kapsamda, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracının etkilendiğini ve geri çağrılacağını duyuran şirket, garanti maliyetlerinde de artış görüleceğini açıkladı. Açıklamanın ardından, BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.