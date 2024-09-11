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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 09:38

Otomobil devi araçlarını geri çağıracak! 1,5 milyon otomobil etkilendi

Münih merkezli otomobil üreticisi BMW Group, fren sistemindeki sorunlar nedeniyle 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu. BMW'nin hisselerindeki düşüş yüzde 11'i aştı.