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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:29

Otomobil alacaklar dikkat! Aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar

Ülke genelinde kapora dolandırıcılığı tehlikesi büyüyor. TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, 'Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor' dedi.

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