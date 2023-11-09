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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 19:18

Olmaz dedirten fiyat: 65 bin TL'den başlıyor! İşte adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri

Otomobil pazarındaki fiyat artışı sonrasında birçok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el arabaları da tercih edebiliyor. Ayrıca piyasaya göre daha uygun fiyata satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidebiliyor. İşte söz konusu 65 bin TL'den başlayan o araba modelleri…

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