Olmaz dedirten fiyat: 65 bin TL'den başlıyor! İşte adeta kapış kapış giden ikinci el otomobil modelleri

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Otomobil pazarındaki fiyat artışı sonrasında birçok vatandaş sıfır araba almakta zorluk çekmeye başladı. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. Öte yandan icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de birçok insanın dikkatini çekebiliyor.





Piyasaya kıyasla uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki araba modelleri de yedek parça için alınabiliyor.





İşte söz konusu olmaz dedirten fiyat, 65 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış gidebilen ikinci el otomobil modelleri...