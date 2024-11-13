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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 12:39

Muğla'da Hüsamlar Yeniden Projesi! Eski maden sahası doğaya kazandırılıyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla'nın Milas ilçesinde 511 hektarlık eski maden sahasının doğaya kazandırılması için Hüsamlar Yeniden Projesi'ni başlattı.