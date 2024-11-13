Muğla'da Hüsamlar Yeniden Projesi! Eski maden sahası doğaya kazandırılıyor

Bu çalışmanın bir nevi tanıtımının yapıldığını ifade eden Narin, şunları kaydetti:





"Bu lansmanı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın duyurusuyla 5 yıl önce başlamış Milli Ağaçlandırma Günü'ne denk gelmesi de bence anlamlı. Madencilik faaliyetleriyle rehabilitasyon faaliyetlerinin birlikte yürüdüğünü gösteren bir proje. Biz madencilik faaliyetlerinde rehabilitasyon çalışmalarını önemsiyoruz. Firmaları bu konuda teşvik ediyoruz. Kamuoyunun olumsuz algısını bertaraf etmek açısından önem verdiğimiz ve desteklediğimiz için buradayız. TÜRMES Projesi ile 9 bin hektar alanda 20,7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettik."