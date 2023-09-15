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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 12:43

Muğla konaklama tesisleri bakımından Türkiye'de birinci sırada

Türkiye'de Muğla, konaklama tesisleri bakımından birinci sırada yer alıyor.

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