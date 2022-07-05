Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar

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Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.

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Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.

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6 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,69 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olacak.

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SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 42,35 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

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ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?

MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ

En düşük memur maaşı– 6429-9105 TL En düşük memur emeklisi – 4289-6078 TL GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-29.809 TL ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15.848 TL MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9.707 TL ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12.276 TL KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27.574 TL BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15.810 TL POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13.747 TL UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-18.853 TL HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11.828 TL MÜHENDİS 1/4 - 11440-16.205 TL TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10.100 TL PROFESÖR 1/4 - 18369-25.984 TL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15.311 TL VAİZ 1/4 - 9003-12.752 TL AVUKAT 1/4 - 10934-15.485 TL

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ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ

Müşteşar (1/1) - 15459 - 21903 TL Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19360 TL Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7428 TL Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7268 TL Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12689 TL Polis memuru (8/1) - 5456 – 7730 TL Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7265 TL Mühendis (1/4) - 6433 – 9114 TL Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6343 TL Profesör (1/4) - 12238 – 17340 TL İmam-hatip - 5275 – 7474 TL Avukat (1/4) – 5275 – 7474 TL

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NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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