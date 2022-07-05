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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Temmuz 2022 Salı 10:05

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni maaşlar

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri, SSK emeklileri ne kadar zam alacak?

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