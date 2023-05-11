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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 12:35

Malatya'daki konteyner kentin çarşısı faaliyete geçiyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 2 bin 200 konteynerden oluşan ve yaklaşık 10 binden fazla depremzedeye barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde hazırlanan 30 dükkanlık çarşı faaliyete geçiyor.

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