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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 13:38

Malatya'da esnaf için çelikten 338 iş yeri kuruluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, dayanıklı çelik malzemeden 338 iş yeri inşa ediliyor.

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