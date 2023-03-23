Malatya'da esnaf için çelikten 338 iş yeri kuruluyor

Depremlerden etkilenen kentte çok sayıda iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Esnafın yeniden ekonomik hayata dahil olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut işbirliğiyle iş yerleri yapılması için çalışmalara başlandı.

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Malatya'daki 22 bin esnaftan 20 bininin iş yerinin ağır hasarlı ve acil yıkılacak durumda olduğuna dikkati çeken Çalık, şunları kaydetti:





"Esnafımızın yüzde 80'ine yakını hem evini hem de iş yerini kaybetmiş durumda. Sayın bakanlarımızla yaptığımız görüşmede Malatya'yı yerinde inşa etmek için çaba sarf ediyoruz. İş yerlerini merkezde inşa etmek için Emlak Konut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Konutları da zemin artı 3 veya 4 yapmak üzere yerinde dönüşüm için planlar devam ediyor. Aynı zamanda esnaf için 2 bin civarında prefabrik iş yeri yapıyoruz. Bununla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın Emlak Konut ile yaptığı görüşmeler sonrası Büyükşehir Belediyemizin yan tarafına 338 çelik ticari iş yeri yapılıyor. Bunlar da inşallah en geç bir ay içinde esnafımızın hizmetinde olacak."