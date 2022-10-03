Mağaralarda muhafaza ediliyor! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

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"Kendiliğinden nemini ve havalandırmasını yaparak patatesleri muhafaza ediyoruz"





Mağaraların içerisinde kamyon ve iş makinelerinin rahatlıkla hareket edebildiğini dile getiren Arslan, şöyle konuştu: "Mağaraların iç sıcaklığı yaz kış 8 derecede kalıyor. Depoları kazarken oda oda kazıyoruz. Odaları 75 ila 100 ton patates alacak şekilde yapıyoruz. Üreticiler ekim ayında ürünlerini getirip bırakıyorlar. Burada ne klima var, ne başka bir şey. Kendiliğinden nemini ve havalandırmasını yaparak patatesleri muhafaza ediyoruz. Bu şekilde bizim depomuzun yanı sıra kooperatife ait depolar da var. Bunların toplamı 20 bin ton patates alıyor. Buradan ne zaman istenirse patates alınabiliyor ama en son mayıs ayına kadar kalabiliyor. Kadın işçiler gelen patatesleri gözden geçiriyorlar, ayrıştırıyorlar. Sonra çuvallanıyor. Çuvallanan patatesler kamyonlar ile İstanbul`a gidiyor. İstanbul`dan da Türkiye`nin her tarafına gönderiliyor."