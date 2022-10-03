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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2022 Pazartesi 16:36

Mağaralarda muhafaza ediliyor! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde soğuk hava deposu yerine mağaralarda doğal yöntemle saklanan patatesler, yıl boyunca Türkiye'nin birçok ilindeki pazarlara gönderiliyor.

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