Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca emekli sevindirecek haber

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Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı bugün ödenmeye başlıyor.

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Temmuz zammı ile enflasyondan oluşan farklar bugün hesaplara yatırılacak.

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Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farkını alabilecek.

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Zam farkları, aylıklarını her ay alanlara temmuz için 1 aylık ödenecek.

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Aylıklarını Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara da 1 aylık fark ödemesi yapılacak.

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Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.

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Yaklaşık 2,5 milyon kişiye 6 milyar 447 milyon lira ödeme yapılacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis'teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

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Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

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6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.

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