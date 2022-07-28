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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 09:42

Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca emekli sevindirecek haber

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farkları bugün hesaplara yatırılıyor. Yaklaşık 2,5 milyon kişiye toplamda 6 milyar 447 milyon liralık ödeme yapılacak.

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