Maaş farkı bugün hesaplara yatırılıyor! Milyonlarca emekli sevindirecek haber

Emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farkı bugün ödenmeye başlıyor.
Maaşlarını Haziran-Temmuz-Ağustos dönemi için alanlara zam farkları 2 aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi için alanlara ise 3 aylık fark birden yatırılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis'teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.
Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.
6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.