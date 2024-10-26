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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:42

Liste açıklandı: Yetişen alıyor! 80.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş sonrasında birçok vatandaş yeni araç almaktan vazgeçti. Kararından vazgeçmeyen bazı otomobil tutkunları da uygun fiyatlı sıfır araç arayışına girdi. Öte yandan bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerini tercih etmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte muhammen bedeli 80.000 TL ile 450.000 TL arası otomobiller…