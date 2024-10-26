Liste açıklandı: Yetişen alıyor! 80.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, araç fiyatlarındaki yükseliş sonrasında bu isteklerini ertelediler. Ertelemeyen vatandaşlardan bir kısmı uygun fiyatlı otomobil arayışına girdi, diğer kısmı ise ikinci el araba modellerine yöneldi.





Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de birçok insanın ilgisini çekiyor.