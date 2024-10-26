Liste açıklandı: Yetişen alıyor! 80.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, araç fiyatlarındaki yükseliş sonrasında bu isteklerini ertelediler. Ertelemeyen vatandaşlardan bir kısmı uygun fiyatlı otomobil arayışına girdi, diğer kısmı ise ikinci el araba modellerine yöneldi.
Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de birçok insanın ilgisini çekiyor.
İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ
İcra müdürlükleri, Türkiye'nin birçok farklı şehrinde ihale usulü ile ikinci el araba satışa çıkartıyor. Bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el araba modellerini adeta yetişen alıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.
Öte yandan icra müdürlükleri tarafından satılacak, muhammen bedeli 80.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba listesi adeta açıklandı.
Zira UYAP e-Satış Portalı üzerinden 80.000 TL ile 450.000 TL arası ikinci el araba ilanlarına erişilebiliyor.
Ayrıca söz konusu fiyat aralığındaki ikinci el araba modellerinden bazıları aşağıda yer alıyor.
2004 Model, SEAT Marka, CORDOBA Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Muhammen Bedeli: 180.000,00 TL.
1992 Model, Otomobil Marka,Yakıt Tipi Benzin-Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Kırmızı.
Muhammen Bedeli: 100.000,00 TL.
Yukarıdaki ikinci el araba modelleri ve diğer otomobil modellerinin ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden erişim sağlanabilir.