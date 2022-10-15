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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 17:07

KYK borçları nasıl silinecek? işte detaylar

KYK borcu düzenlemesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçmesinin ardından borçlar faizsiz, cezasız kapatılabilecek. Öğrenim kredisi alanlar, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

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