Köyünde 1 kovanla arıcılığa başladı, bu sene 1 ton bal hasadı yaptı
Muş'ta ailesinin geçimini sağlamak amacıyla 8 yıl önce aldığı 1 kovanla arıcılığa başlayan 60 yaşındaki Saadet Kocadağ, aradan geçen sürede hem kendini geliştirdi hem de kovan sayısını 100'e çıkardı. Varto ilçesine bağlı Çobandağı köyünde yaşayan 2 kız çocuğu annesi Kocadağ, bir kovanla başladığı arıcılıkta, elde ettiği balın bir bölümünü kendi ihtiyaçları için ayırdı, kalan kısmını sattı. Ürettiği bala ilginin artmasıyla yeni kovanlar satın alarak üretimini artıran Kocadağ, 8 yıllık süreçte kovan sayısını 100'e çıkarttı.