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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2022 Perşembe 10:35

Köye üretim üssü kurdu! Yıllık kazancı 3 milyon lira

Bursa'da bir mantar üreticisi 400 metrekare alanda yılda 100 ton mantar üretimi yapıyor. Ürettiği mantarların toptan kilosunu 30 liradan satıyor. Yıllık kazancı ise 3 milyon lira...

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