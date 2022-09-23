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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 10:49

Konut ve tüketici kredisinde yeni düzenleme! 1 Ocak'ta başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, tüketici ve konut finansmanı kredileri sigortalı ve sigortasız olarak teklif edilebilecek. Peki konut kredilerinde düzenleme nasıl olacak? Tüketici kredilerinde sigorta düzenlemesi nedir? Konut kredisi başvuru şartları neler? Son dakika: Konut, tüketici kredisi düzenlemesinin tüm ayrıntıları haberimizde...

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