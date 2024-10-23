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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 09:15

Kış aylarının vazgeçilmezi! Geleneksel yöntemle hazırlanıyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bugünlerde kurutulmuş dut, üzüm ve cevizden asırlardır yapılan ‘oricik' kış aylarında oldukça rağbet görüyor. Kemaliye ilçe merkezi ve köylerinde geleneksel yöntemlerle yapılan ve kış mevsiminde çerez olarak tüketilen oricik (cevizli sucuk), yoğun talep görüyor.