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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 16:12

Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıklarında yeni dönem başlıyor

Kiracı ile ev sahibi arasındaki ilişkiye yönelik hükümleri de içeren kanun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, kira alacakları, Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşuluk hukuku ihtilaflarında artık mahkemeden önce arabulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak.

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