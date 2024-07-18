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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:00

Kilosu 100 TL! Akdeniz bölgesinde yetişmeye elverişli

Ağırlıklı olarak Kolombiya, Br?zilya, Arjantin'de yetiştirilen passion fruit , çarkıfelek ve aşk meyvesi gibi birçok isime sahip olan bu meyve ülkemizde genellikle Akdeniz bölgesinde yetişmeye elverişli. Meyvenin verimi ve 100 TL'lik kilo fiyatı yetiştiren üreticinin yüzünü güldürdü.