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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 14:06

Kastamonu ormanlarından Avrupa'ya 100 milyon liralık mantar ihracatı

Kastamonu ormanlarından bol miktarda yetişen ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşların geçim kaynağı haline gelen mantarlar, doğadan toplanarak Avrupa'ya ihracat ediliyor. Kastamonu'da bulunan mantar işleme firmaları tarafından Avrupa ülkelerine yıllık yaklaşık100 milyon liralık ihracat yapılıyor.