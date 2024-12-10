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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 12:26

Kariyer hedefleyenlere fırsat sunuyor! Kocaeli'de kurulan 'Moda Akademisi'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince moda sektöründe kariyer yapmak isteyenlere gerekli becerileri kazandırmak amacıyla kurulan Moda Akademisi'nde katılımcılara 8 farklı alanda ileri seviye eğitim veriliyor.

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