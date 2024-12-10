Kariyer hedefleyenlere fırsat sunuyor! Kocaeli'de kurulan 'Moda Akademisi'

"Ücretsiz bir kurs olması da öğrenciler için çok büyük bir avantaj"





"Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı" alanında eğitim veren Ferhat Dumanlı da teorik ve uygulamaları olarak gerçekleşen eğitimlerde mağazacılığın gelişimi ve görsel mağazacılık konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Moda Akademisi'nin güzel ve yenilikçi bir proje olduğuna değinen Dumanlı, "Birçok üniversitede bile olmayan altyapıya sahip bu merkez, büyük emeklerle kurulmuş. Burada çok iyi bir ekip bulunuyor. 'Küçük kiraz çekirdeğinden büyük bir kiraz bahçesi yaratma yolunda ilerleyen ihtisas moda okulu' diyebilirim. Altyapısıyla, kullanılan malzemelerle öğrencilerin gelişimine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.