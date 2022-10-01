  • $18,5039
  • 18,1433
  • 988.219
  • 3179.99

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2022 Cumartesi 09:32

Karadeniz'de heyecanlandıran gelişme! Rusya'ya hareket etti

Ordu'daki Ünye Limanı'ndan sebze ve meyve yüklü ilk Ro-Ro gemisi Rusya'ya hareket etti. Açılışta konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, 'bugün aldığımız tedbirlerle Ro-Ro yüklemesi yapıyoruz. Tırı geldiği gibi gemiye yüklüyoruz. Bu da ilk defa Karadeniz'de bizim bölgemizde oluyor.' dedi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.