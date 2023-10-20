Kapış kapış giden Fiat otomobiller! Olmaz denilen fiyat: 80 bin TL

Sıfır otomobil almak isteyen pek çok vatandaş, fiyat artışları nedeniyle icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan ikinci el arabaları tercih edebiliyorlar. Piyasaya göre daha uygun fiyattan sunulan arabalar açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Bunun yanı sıra bazıları az hasarlı, bazıları hasarsız olan araçlar adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki otomobiller ise yedek parça için satın alınabiliyor.
İşte, olmaz denilen fiyat 80 bin TL'den başlayan o otomobiller...
1995 Model, FIAT Marka, DOĞAN SLX Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Otomobil Fiyatı: 210 bin TL
2008 Model , Fiat Marka , LINEA 1.3 MULTİJET ACTİVE STD Tipli ,Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan ,Rengi Gri
Otomobil Fiyatı: 200 bin TL
2007 Model, Fiat Marka, FİAT ALBEASOLE1,4FİREDYNMC. Tipli, Rengi Gri.
Otomobil Fiyatı: 250 bin TL
2008 Model, Fiat Marka, ALBEA 1.3 M.JET Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Otomobil Fiyatı: 240 bin TL
1998 Model, Fiat Marka, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Otomobil Fiyatı: 110 bin TL
1992 Model, Fiat Marka, ŞAHİN 131 B Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Beyaz.
Otomobil Fiyatı: 80 bin TL
2006 Model, Fiat Marka, MAREA 1.6 V LİBERTY Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Rengi Mavi.
Otomobil Fiyatı: 210 bin TL
Satışa çıkartılan arabaların ilanlarına UYAP e-Satış Portalı adresinden ulaşım sağlanabiliyor.