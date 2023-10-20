Kapış kapış giden Fiat otomobiller! Olmaz denilen fiyat: 80 bin TL

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Sıfır otomobil almak isteyen pek çok vatandaş, fiyat artışları nedeniyle icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan ikinci el arabaları tercih edebiliyorlar. Piyasaya göre daha uygun fiyattan sunulan arabalar açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Bunun yanı sıra bazıları az hasarlı, bazıları hasarsız olan araçlar adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki otomobiller ise yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte, olmaz denilen fiyat 80 bin TL'den başlayan o otomobiller...