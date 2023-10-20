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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 20:02

Kapış kapış giden Fiat otomobiller! Olmaz denilen fiyat: 80 bin TL

Sıfır araba almak isteyen pek çok vatandaş, fiyat artışlarından dolayı bu isteğini ertelemek durumunda kalabiliyor. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar icradan satılan ikinci el otomobil modellerini de uygun fiyatları nedeniyle tercih edebiliyor. İşte adeta kapış kapış giden ve 80 bin TL'den başlayan Fiat otomobiller...

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