Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,9739
  • 36,742
  • 2975.32

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 10:35

Kaldı mı demeyin: 55 bin TL'den başlıyor, kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında binlerce vatandaş ikinci el araba modellerini tercih etmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de pek çok insanın dikkatini çekiyor. Öte yandan muhammen bedeli 55 bin TL'den başlayan otomobil listesi adeta belli oldu. İşte detaylar…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.