Kaldı mı demeyin: 55 bin TL'den başlıyor, kapış kapış gidiyor! İşte ikinci el araba modelleri

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte pek çok vatandaşın gücü yeni araç almaya yetmedi. Bu nedenle binlerce vatandaş, sıfır yerine ikinci el araba modellerine yöneldi.





Öte yandan ikinci el araba denildiğinde pek çok insanın aklına icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan otomobil modelleri de geliyor. Söz konusu otomobiller, ihale usulü ile alıcılarını buluyor.





Öte yandan muhammen bedeli 55 bin TL'den başlayan ikinci el araba listesi adeta belli oldu.





UYGUN FİYATLI İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, Türkiye'deki birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Çünkü icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan otomobil modelleri, uygun fiyatlı otomobil kaldı mı demeyin bile dedirtebiliyor. Zira muhammen beledi 55 bin TL'den başlayan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor.





İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ve muhammen bedeli 55 bin TL ile 300 bin TL arası ikinci el araba modelleri;