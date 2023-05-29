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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 13:58

Kahramanmaraş'ta 'ticaretin kalbi'ne ahşap çarşı kuruluyor

Kentin ticaret hayatının merkezi konumunda bulunan ve depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Bulvarı'nda, dükkanları yıkılmış ya da ağır hasar almış esnaf için ahşap malzemeler kullanılarak dükkanlar kuruluyor.

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