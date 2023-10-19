Kaçıran pişman olur! 80 bin TL'ye otomobil fırsatı

Otomobil fiyatlarındaki artış sıfır araba almayı güçleştiriyor. Bu nedenle vatandaşlar icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el arabaları da tercih edebiliyor.
Piyasaya göre daha uygun fiyata sunulan otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları hasarsız olan ve bazıları az hasarlı olan otomobillere adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.
İşte kaçıranın adeta pişman olduğu, 80 bin TL'ye otomobil fırsatı...
2001 Model, TOFAS-FIAT Marka, 131 AXC 1A Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Motor Gücü 1450HP, Motor Hacmi 1581cm3, Rengi Mavi.
Fiyat: 140 bin TL
1998 Model, TOYOTA Marka, COROLLA 1.3 XL AC Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyat: 150 bin TL
1991 Model, HYUNDAI Marka, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden Çekiş, Rengi Gri.
Fiyat: 92 bin TL
1991 Model, HYUNDAI Marka, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden Çekiş ve Rengi Gri olan otomobil modelinin iç görüntüsü resimdeki gibi.
2008 Model, FIAT Marka, LINEA 1.3 MULTİJET ACTİVE STD Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Motor Hacmi 1300cm3, Rengi Gri.
Fiyat: 200 bin TL
1990 Model, TOFAS-FIAT Marka, ŞAHİN Tipli,Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Kahverengi.
Fiyat: 80 bin TL
2000 Model, Tofaş Fiat DOĞAN 1.6 İE Model, Benzin - Lpg Yakıtlı, Düz Vites, Kırmızı(Şiraz) Renkli.
Fiyat: 120 bin TL
2000 Model, OPEL Marka, ASTRA 1.6 NB GL AC ABS Tipli, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Rengi Siyah.
Fiyat: 100 bin TL
2008 Model, PEUGEOT Marka, 206 FEVER 1.4 HDİ Tipli, Vites Tipi Manuel, Rengi Beyaz.
Fiyat: 165 bin TL
2001 Model, RENAULT Marka, KANGOO EXPRESS 1.9 R Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Gri.
Fiyat: 170 bin TL
1996 Model, FORD Marka, ESCORT CLX Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Fiyat: 150 bin TL
2001 Model, TOFAS-FIAT Marka, ŞAHİN 1.4 İE Tipli, Yakıt Tipi Benzin&Lpg, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi.
Fiyat: 150 bin TL