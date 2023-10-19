Kaçıran pişman olur! 80 bin TL'ye otomobil fırsatı

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Otomobil fiyatlarındaki artış sıfır araba almayı güçleştiriyor. Bu nedenle vatandaşlar icra müdürlükleri tarafından piyasaya göre daha uyguna sunulan ikinci el arabaları da tercih edebiliyor.





Piyasaya göre daha uygun fiyata sunulan otomobiller açık artırma sistemi ile ihaleye sunuluyor. Ayrıca bazıları hasarsız olan ve bazıları az hasarlı olan otomobillere adeta teklif yağıyor. Bunun yanı sıra çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için alınabiliyor.





İşte kaçıranın adeta pişman olduğu, 80 bin TL'ye otomobil fırsatı...

