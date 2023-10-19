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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 20:50

Kaçıran pişman olur! 80 bin TL'ye otomobil fırsatı

Otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle pek çok vatandaş sıfır otomobil almakta zorlanıyor. Bu nedenle icradan satılan ikinci el otomobil modelleri de uygun fiyatları nedeniyle tercih edilebiliyor. İşte kaçıranın adeta pişman olduğu, 80 bin TL'ye otomobil fırsatı...

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