Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $35,2228
  • 36,6671
  • 2962.2

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 12:48

İzmir'den 35 ülkeye gönderiliyor! Gümüldür mandalinası dalında satıldı

İzmir'de yetiştirilen Gümüldür mandalinası, hasattan önce dalında satıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.