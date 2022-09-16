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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 16:49

İtalya üzerinden İspanya, Japonya, Norveç gibi ülkelere ulaşıyor! Karadeniz'den çıkarılıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki balıkçıların yoğun emek vererek Karadeniz'den çıkardığı kum midyesi, İtalya üzerinden İspanya, Japonya, Norveç gibi ülkelere ulaşıyor.

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