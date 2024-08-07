İsrail ürünlerini boykot etmek için açılan market! Şanlıurfa'da farkındalık oluşturuyor

Boykotlu ürünleri markete koymadan bu işin yapılabileceğini kanıtladıklarını belirten Rağbetli, "İsraillilerin Filistin'de başlatmış olduğu soykırımdan dolayı biz de vatandaş olarak bu konuda ne yapabiliriz diye kafa yorduk. 8 arkadaşla bir araya geldik. Boykot söylemini fiilden eyleme geçirdik. Gözle görülür, somut bir şekilde vatandaşımıza bu imkanı sunduk. Marketimizde boykot ürünlerinin satılmadığı, tamamen yerli, tamamen milli ürünlerin satıldığı bir ortam oluşturmak için bu işe giriştik. Bunun da başarılabileceğini kanıtladık." diye konuştu.





Rağbetli, vatandaşlardan güzel dönüşler aldıklarına dikkati çekerek, "Bu konuda vatandaşın duyarlılığı çok. Bizi arayan arkadaşlar oluyor. Bunun şubeleşmesi için böyle bir çalışmamız da var. Bunu Türkiye genelinde yaygınlaştırabilir miyiz? Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Çok güzel de tepkiler alıyoruz." dedi.