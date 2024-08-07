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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2024 Çarşamba 12:51

İsrail ürünlerini boykot etmek için açılan market! Şanlıurfa'da farkındalık oluşturuyor

Şanlıurfa'da bir grup arkadaş, İsrail ile bağlantılı ürünlerin yerine sadece yerli ürünlerin satıldığı 'boykot marketi' hizmete açtı.