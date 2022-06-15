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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 13:39

İşini bırakıp desteğiyle karavan üretimine başladı! Dünyanın dört bir yanına gönderiyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleştikten sonra devlet desteğiyle kurduğu işletmesinde karavan üretimine başlayan Erman Erduran, Hollanda, Almanya ve Belçika gibi ülkelerden aldığı siparişleri teslim etmeye hazırlanıyor.

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