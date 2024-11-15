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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 12:37

İnternetten videolar izleyerek öğrendi! Yakınlarına hediye ediyor

Sinop'ta internetten izlediği videolarla fıçı yapmayı öğrenen matematik öğretmeni Ayhan Dönmez, yiyecekleri saklamada kullanılan fıçıları yakınlarına hediye ediyor.

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