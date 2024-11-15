İnternetten videolar izleyerek öğrendi! Yakınlarına hediye ediyor

Yiyecekleri sağlıklı şekilde saklamak için fıçılar kullanılıyor





Ak meşe ağaçlarından yaptığı fıçılarda ürünlerini uzun süre ve sağlıklı şekilde saklama imkanı bulduğunu vurgulayan Dönmez, öğretmen arkadaşları ile çevresindeki insanlara da bunlardan hediye ettiğini dile getirdi.

Dönmez, fıçılarda saklanabilecek pek çok ürün bulunduğunun altını çizerek, "Sirke, şalgam, zeytinyağı, turşu, peynir, zeytin de saklayabilirsiniz. Fıçı yapımında kesinlikle kimyasal madde yok. Çivi, vida veya yapıştırma asla yok. Böyle olunca da ürünler doğal haliyle kalıyor." dedi.

Fıçı yapımını zevk alarak ve hobi amacıyla yaptığına dikkati çeken Dönmez, "Bunu kendime yapıyorum. Eş, dost, akraba istiyor, yakın çevremdeki arkadaşlarıma yapıyorum. Aksesuar ya da gıda saklamak için kullananlar var." ifadelerini kullandı.