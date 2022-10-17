'İlk Evim Arsa' projesinde konut için 2 yıl şartı! Arsanız geri alınacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, "İlk Evim Arsa Projesi. Bir milyon konut arsası" başlıklı paylaşımda bulundu.

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Paylaşıma göre, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar, en fazla brüt 150 metrekare olacak, zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak.

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TAPULAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Planları onaylanan, hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.

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ALTYAPI 2 YILDA TAMAMLANACAK

Arsaların altyapı çalışmalarını TOKİ yapacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak.

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ARSANIZ GERİ ALINABİLİR!

Konut için de 2 yıl şartı olacak, iki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

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BAŞVURULAR NE KADAR SÜRECEK?

"İlk Evim Arsa" projesi kapsamında ilk etapta 100 bin arsa için talep toplanacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla arsa sayısı 1 milyona çıkarılan proje kapsamında satışa sunulacak altyapılı arsalar için başvurular, 7 Kasım'a kadar yapılabilecek.

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