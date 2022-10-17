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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 14:05

'İlk Evim Arsa' projesinde konut için 2 yıl şartı! Arsanız geri alınacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'İlk Evim Arsa' projesinde hak sahibi belli olan arsaların tapularının aralıkta verilmeye başlanacağını duyurdu. İki yılda altyapı çalışmaları tamamlanacak. İki yıl içinde konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

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