  • $32,2814
  • 35,046
  • 2473.04
  • 10537.4

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 00:38

İlan resmen açıklandı: 65 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak!

Özel sektörde çalışma hayatına devam eden birçok vatandaş, mevcut şartlardan rahatsızlık duyduğunda çeşitli kamu kurumlarında çalışmak isteyebiliyor. Bu noktada belediyeler ve bazı kamu kurumları, KPSS puanı ve bazı şartlara bağlı olarak memur alımı gerçekleştirebiliyor. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, en az 65 KPSS puanı ile memur alımı yapılacağı duyuruldu. Detaylar haberimizde…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.