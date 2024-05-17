İlan resmen açıklandı: 65 KPSS puanı ile memur alımı yapılacak!

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Memur olarak çalışmak isteyen birçok vatandaş, KPSS sınavına giriyor. Ayrıca KPSS puanı açıklandıktan sonra çeşitli kamu kurumlarının memur alımı ilanlarını inceliyor. Öte yandan düşük KPSS puanı ile memur alımı yapan yerler birçok vatandaşın dikkatini çekiyor.

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Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde en az 65 KPSS puanı ile memur alımı ilanı resmen açıklandı.

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65 KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI İLANI İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere en az 65 KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara memur alımı yapılacağı duyuruldu. Ayrıca boş kadrolar aşağıda belirtiliyor.

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