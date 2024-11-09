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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 11:30

İkinci el otomobil alacaklar akın ediyor! Liste belli oldu: 80.000 TL ile 400.000 TL arası arabalar…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş yeni araç alma isteğinden vazgeçti. Kararından vazgeçmeyen bazı vatandaşlar ise, uygun fiyatlı araba arayışına girişti. Öte yandan bazıları ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan araçlar da dikkat çekici olabiliyor. İşte muhammen bedeli 80.000 TL ile 400.000 TL arası ikinci el otomobiller…