İkinci el otomobil alacaklar akın ediyor! Liste belli oldu: 80.000 TL ile 400.000 TL arası arabalar…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş yeni araç alma isteğinden vazgeçti. Vazgeçmeyenlerden bazıları uygun fiyatlı sıfır araçlara yönelirken, diğerleri ikinci el otomobil modellerini tercih etmeye başladı.





İkinci el otomobil modellerinde, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan araçlar da dikkat çekici olabiliyor.





80.000 TL İLE 400.000 TL ARASI İKİNCİ EL OTOMOBİLLER

İcra müdürlükleri, Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde ihale sistemi ile ikinci el otomobil satışa çıkartabiliyor. Bazıları hasarsız ve bazıları az hasarlı olan ikinci el otomobil modellerini görenler, adeta icra müdürlüklerine akın edebiliyorlar.





Öte yandan icra müdürlükleri tarafından satılacak, muhammen bedeli 80.000 TL ile 400.000 TL arası ikinci el otomobil listesi adeta belli oldu.





İşte söz konusu araçlardan bazıları...