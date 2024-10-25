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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:21

Hobisini ticarete dönüştürdü! 4 dönüm arsada 7 ton verim aldı

Bitlis'te ilk zamanlarda hobi olarak meyveciliğe başlayan Mahmut Çoban, verimin artmasından dolayı elma ticareti yapmaya başladı.