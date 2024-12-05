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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 16:33

Hobisi ekmek teknesi oldu! Şimdi siparişe yetişemiyor

Adana'nın Kozan ilesinde 63 yaşındaki bir kadın emekli olduktan sonra en sevdiği mantarı evinin boş odasında üretime geçirdi. Şimdi siparişlerine yetişmeye çalışıyor.

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