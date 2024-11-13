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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 10:28

Hobi amaçlı 10 tavukla başladı! 3 yılda organik yumurta üreticisi oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik ustası olarak çalışırken hobi amaçlı 10 tavuk alan Fatih Yüksekova (42), 3 yılda hayvan sayısını bine çıkardı. İşini bırakıp organik yumurta üretimine başlayan Yüksekova, özenle baktığı tavuklarından günlük aldığı 800-850 arasındaki yumurtayı müşterilerine ve marketlere sattığını ve iyi bir kazanç elde ettiğini söyledi.