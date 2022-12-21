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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 09:59

Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi oranlar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü. 2023 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.

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