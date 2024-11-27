Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte otomobillerde 2025 MTV tarifesi!

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı.
Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 4835 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 16.330 TL
4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 17866 TL
4-6 yaş - 13956 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 38.695 TL
4-6 yaş - 28.091 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 42.217 TL
4-6 yaş - 30.642 TL
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 211.479 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
1-3 yaş - 230.698 TL
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 1882 TL
12-15 yaş - 1420 TL
16 yaş ve üstü - 499 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 2068 TL
12-15 yaş- 1565 TL
16 yaş ve üstü - 551 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 2264 TL
12-15 yaş- 1709 TL
16 yaş ve üstü - 594 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 3661 TL
12-15 yaş - 2588 TL
16 yaş ve üstü - 993 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 4031 TL
12-15 yaş- 2838 TL
16 yaş ve üstü - 1085 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 4389 TL
12-15 yaş- 3098 TL
16 yaş ve üstü - 1184 TL