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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:51

Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? İşte otomobillerde 2025 MTV tarifesi!

Yeni MTV fiyatları 2025 açıklandı. Senede iki taksit şeklinde ödenen yeniden değerleme oranları beli oldu. Peki, araçlara göre MTV 2025 hesaplama nasıl yapılır?

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